Müge Anlı DNA testi sonucu açıkladı stüdyoda yaşananlar herkesin ağzını açık bıraktı! Yıllarca oğlunu öldü bildi, biri çıkıp 'Ölen oğlun benim' dedi. Akıl kurcalayan "92 bin TL'sini alan Aytekin Çil Şerife Tuna'nın oğlu mu" sorusu bugün Müge Anlı ATV canlı yayınında yanıt buldu. Merak edilen DNA sonucunu açıklayan Müge Anlı, stüdyoda yaşananların ardından, "Ben sana bir müjde verdim aslında ya" diyerek Şerife Tuna'nın verdiği tepkiye karşılık verdi. Müge Anlı'nın ısrarları sonucunda anne oğul yıllar sonra birbirine sarıldı.