Haberler Televizyon Videoları Ahmet Davutoğlu'ndan 6'lı koalisyonu karıştıracak çıkış: Masayı bir kişinin cumhurbaşkanı olması için kurmadık

Ahmet Davutoğlu'ndan 6'lı koalisyonu karıştıracak çıkış: Masayı bir kişinin cumhurbaşkanı olması için kurmadık

Ahmet Davutoğlu'ndan 6'lı koalisyonu karıştıracak çıkış: Masayı bir kişinin cumhurbaşkanı olması için kurmadık
27.02.2023 10:29

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 07:11
Üfürükçü Adem Önal gözaltında!
Televizyon 01:07
Müge Anlı Taner Savut'tan...
Televizyon 00:55
YALI ÇAPKINI yeni bölüm...
Televizyon 00:59
Yalı Çapkını 21.bölüm fragman...
Televizyon 27:31
Müge Anlı’da akılalmaz olay!
Televizyon 36:12
'Cinsel organına kadar kesmiş'...
Televizyon 05:08
Fenerbahçe eski kalecisinden...
Televizyon 19:56
Müge Anlı çorbasını hayal...
Televizyon 08:47
Müge Anlı: ''Deprem 10 ilimizi...
Televizyon 02:39
296. SAAT SONRA MUCİZE!...
Televizyon 01:59
MADENCİLERDEN mucize dokunuş!...
Televizyon 01:19
Yeni Çamoluk Otomotiv'in...

Henüz adayını belirleyemeyen 6'lı koalisyonda krizler bitmek bilmiyor! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki 'adaylık' savaşına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da daldı. Daha önce "Seçilecek cumhurbaşkanı eğer bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçime gideriz" açıklamasını yapan Ahmet Davutoğlu bu kez "Altılı Masa’yı biz bir kişinin Cumhurbaşkanı olması için kurmadık." dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı olası iktidarlarında ülkeyi heyet olarak yönetmeyi düşündüklerini de söyledi.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA