Henüz adayını belirleyemeyen 6'lı koalisyonda krizler bitmek bilmiyor! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki 'adaylık' savaşına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da daldı. Daha önce "Seçilecek cumhurbaşkanı eğer bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçime gideriz" açıklamasını yapan Ahmet Davutoğlu bu kez "Altılı Masa’yı biz bir kişinin Cumhurbaşkanı olması için kurmadık." dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı olası iktidarlarında ülkeyi heyet olarak yönetmeyi düşündüklerini de söyledi.