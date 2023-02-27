Müge Anlı DNA testi sonucu açıkladı stüdyoda yaşananlar herkesin ağzını açık bıraktı! Müge Anlı: "Ben sana bir müjde verdim aslında ya"
Müge Anlı DNA testi sonucu açıkladı stüdyoda yaşananlar herkesin ağzını açık bıraktı! Yıllarca oğlunu öldü bildi, biri çıkıp 'Ölen oğlun benim' dedi. Akıl kurcalayan "92 bin TL'sini alan Aytekin Çil Şerife Tuna'nın oğlu mu" sorusu bugün Müge Anlı ATV canlı yayınında yanıt buldu. Merak edilen DNA sonucunu açıklayan Müge Anlı, stüdyoda yaşananların ardından, "Ben sana bir müjde verdim aslında ya" diyerek Şerife Tuna'nın verdiği tepkiye karşılık verdi. Müge Anlı'nın ısrarları sonucunda anne oğul yıllar sonra birbirine sarıldı.
27.02.2023 11:39 - Son Güncelleme: 27.02.2023 12:14
"BEN SANA BİR MÜJDE VERDİM ASLINDA YA"
Müge Anlı DNA testi sonucu açıkladı stüdyoda yaşananlar herkesin ağzını açık bıraktı!
İzmir'in Menemen ilçesinde kızı Aleyna ile birlikte yaşayan Şerife Hanım çocuk yaştan beri yaşadığı sıkıntıları tek tek Müge Anlı'ya anlattı.
Yıllar sonra oğlu olduğunu söyleyen Aytekin Çil'in kendisinin oğlu olduğunu söyleyince evine eşya olduğunu anlattı. DNA testi isteyen Şerife Hanım, dolandırıldığını düşündüğünü açıkladı.