Müge Anlı DNA testi sonucu açıkladı stüdyoda yaşananlar herkesin ağzını açık bıraktı! Müge Anlı: "Ben sana bir müjde verdim aslında ya"

AYTEKİN ÇİL KİMDİR?

Şerife Hanım çocuğu Türkan Yıldız'a teslim ettiğini ifade etti. Daha sonra oğlunun öldüğünü öğrenen yaşlı kadın 2020 yılında "Ben senin oğlunum" diyen adama 92 bin TL'sini kaptırdı