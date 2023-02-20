Müge Anlı: ''Deprem 10 ilimizi vurdu ama ateş her birimizin evine düştü''

ATV canlı yayın Müge Anlı izle... Depremin ilk gününden itibaren ekip arkadaşları ile sahada yer alan Müge Anlı bugün ATV canlı yayınında uzman psikologlar ile birlikte programı açtı. Yayına başlarken, "Gün el ele verme günü" diyen Müge Anlı, sözlerine "Deprem 10 ilimizi vurdu ama ateş her birimizin evine düştü. Ders alalım, ders çıkaralım, Allah bir daha yaşatmasın" diyerek devam etti. Bugün ATV canlı yayınında umut dolu olaylara yer vereceğini belirten Müge Anlı, psikologların bunu daha uygun gördüğünü bu yüzden böyle bir karar aldığını da açıkladı.