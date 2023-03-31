RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Palu ailesi davasında yargıtay kararı belli oldu: 5 aile üyesine tahliye kararı

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Palu ailesi davasında yargıtay kararı belli oldu: 5 aile üyesine tahliye kararı

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Palu ailesi davasında yargıtay kararı belli oldu: 5 aile üyesine tahliye kararı
31.03.2023 11:10

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Müge Anlı Palu ailesi davasında son dakika kararını duyunca şoke oldu, "Vah gidene" demeden geçmedi. Suç makinesi Tuncer Ustael cezaevinden çıktı mı? Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın başına gelenler kan dondurmuştu...2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosya, ailenin Müge Anlı'nın programına katılması ile yeniden açıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği Palu ailesi olayı davasında son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

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