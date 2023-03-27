Müge Anlı 'Rahmi Özkan'a da mesaj atıyorsunuz, bu adam 50 yıllık evli biraz edep' dedi çileden çıktı! Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan sosyal medya gündeminde. Müge Anlı'ya çıkan İsmail ve Eda tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlerken yaşanan son gelişme herkesi şaşkına çevirdi. Düğünleri yapılan ancak resmi olarak nikah kıyılmayan çiftin bugün en mutlu günü olması beklenirken ikiliden ayrılık kararı geldi. Kayınvalidesini annesinden daha çok sevdiğini söyleyen Eda 13 aydır yanında yaşadığı İsmail ile ayrılık kararı alırken, Müge Anlı TikTok'tan İsmail'e, "Senin asker yarin olayım mı" mesajı atan ve hiç tanımadığı İsmail için o dönem ailesini bile silecek kadar gözü dönen Eda'ya tepki gösterdi. Ardından Müge Anlı, "Biraz edep ya. Bu toplumu nereye götürmeye çalışıyorsunuz" diyerek Rahmi Özkan'a da mesaj atıldığını belirtti. Rahmi Özkan'ın evli olmasına rağmen gelen mesajlarla şoke olduğunu belirten Anlı açtı ağzını yumdu gözünü.

Müge Anlı 'Rahmi Özkan'a da mesaj atıyorsunuz, bu adam 50 yıllık evli biraz edep' dedi çileden çıktı! Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan sosyal medya gündeminde.

Gelinlik giymişti ama dünyaevine girememişti. Müge Anlı, Eda ve sevgilisi İsmail'in ailelerinin de rızasını canlı yayında almalarının sonucunda nikah kıymaları için çifte yardım eli uzattı.

Birlikte ilk iftarlarını açan aile durumu tatlıya bağladı. Müge Anlı'ya teşekkür eden Eda ve İsmail'in heyecanlı oldukları gözlerinden belliydi.

Ancak bugün nikahları kıyılması beklenen çiftten ayrılık haberi geldi. "Anlaşamadık, pazar günü kayınvalide tarafından bir şey oldu o lafı 13 aydır hiç duymadım ilk defa duydum. Sonuç olarak aileme döneceğim" diyen Eda'nın ardından İsmail, "Bir kız benden habersiz bir milyar alıyorsa benim anama avradıma sövdürüyorsa ondan karı olmaz" dedi, Müge Anlı ise "Düzgün konuş" diyerek İsmail'e tepki gösterdi.Nikah işlemleri için 945 lira para veremeyeceğini söyleyen ve kız tarafının bu parayı ödemesini isteyene erkek tarafı herkesi çileden çıkarırken, 4.5 ay önce yaşanan bir olay olduğunun ortaya çıkması ile İsmail'in Eda'dan ayrılmak için bahane öne sürdüğü yönünde düşünceler oluşurken Müge Anlı, Eda'ya, "Ben de seni o zaman okumaya göndereyim" dedi.

Öte yandan Eda'ya tanımadığı bir adama "Yarin olayım" mesajı attığı için teoki gösteren Müge Anlı, "Kıyamet alametleri derlerdi kadınlar erkek gibi erkekler kadın gibi olacak diye derlerdi. Bilerek söylemiyorum bunu öyle konuşulan bir şey olarak söylüyorum. Herkes de bunun pantolon giymek, etek giymekle alakalı olduğunu söylerdi. Bu öyle bir şey değil. Gidip de senin yarin olayım mı denmez. Şiirler erkeklerin kaıdnlara yazdığı şiirlerdir, erkekler kadınları bekler yağmurun altında ne bileyim. Ben görmedim kadınların 'Ben senin sevgilin olayım mı' diye yazdığını. İsmail askere gideceğim diye video çekip TikTok'a koyuyor. Eda da İsmail'e diyor ki 'Sevgilin var mı' İsmail de 'yok' diyor sonra Eda da diyor ki 'Ben senin asker yarin olayım mı'. İsmail de 'Bir düşüneyim' diyor. Bunu illa ki evlilik teklifini erkek yapsın diye demiyorum ama siz hiç tanışmıyorsunuz yani."

"Bak Rahmi Bey'e de yazıyorsunuz, ben utanıyorum ya. Adam kaç yaşında 50 yıllık evli bir adam ama yuh devenin nalı. Biraz edep! Bu toplumu nereye sürükllüyorsunuz! Bir gün alacağım elinden telefonunu isimlerinizle mesajlarınızı okuyacağım. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz, pişman olduğumuz şeyler var ama siz neden Rahmi Özkan'a mesaj atıyorsunuz ya, amaç ne! Biliyorum da amaç ne, neyse. Bir de öyle böyle mesajlar değil yani" deyince Rahmi Özkan'ın eşi merak konusu oldu.