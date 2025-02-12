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Müge Anlı bir üfürükçünün daha ipliğini pazara çıkardı!
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Müge Anlı bir üfürükçünün daha ipliğini pazara çıkardı!

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 12:35

Müge Anlı'da yine bir üfürükçü vakası yaşandı. Dağıstan ve Habibe çifti, Avusturya Viyana'dan Antalya'ya ilişkilerini kurtarmak için geldiklerini ve Üfürükçü Gazmalı Rahman Hoca'nın tuzağına düştüklerini anlattı. İlişkileri düzelince tekrar Gazmalı Rahman Hoca'nın kapısını çalan çift, 'şans oyunu sayılarını söyleme' vaadiyle 1 milyon 200 bin TL paralarını Gazmalı Rahman Hoca'ya kaptırdıklarını açıkladılar. Yayın ihbar kabul edilmesiyle birlikte Antalya Emniyeti ve Savcılık harekete geçti. Anlı, üfürükçünün polisleri de kandırmaya çalışığını söyledi.

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