CANLI YAYIN
Geri
Müge Anlı'da emlak zengini Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümü: Kızı Sude Arıkan’dan şok zehirlenme itirafı!

Müge Anlı'da emlak zengini Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümü: Kızı Sude Arıkan’dan şok zehirlenme itirafı!

Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden 44 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmeye devam ediyor. Arıkan'ın öldüğü güne dair canlı yayında izletilen görüntüler sonrası cinayete kurban gittiği düşünülen Ramazan Arıkan'ın dosyasında şüpheli sıfatıylaadı geçen kızı Sude Arıkan'ın dilinden ''Sen annenin böyle bir şey yapacağını düşünebilir misin? Zehirlemişler. Babamı kimlerin zehirlediği açık ama dilim varmıyor" cümleleri döküldü.

Bunlar da Var

GOL | Corendon Alanyaspor 0-2 Galatasaray
GOL | Corendon Alanyaspor 0-2 Galatasaray
Galatasaray penaltı kazandı! Cimbom Barış Alper Yılmaz'ın bu golüyle öne geçti
Galatasaray penaltı kazandı! Cimbom Barış Alper Yılmaz'ın bu golüyle öne geçti
Dev kamyon metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Dev kamyon metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Güngören’de feci ölüm: Servis minibüsüne çarpıp beton mikserinin altında kaldı!
Güngören’de feci ölüm: Servis minibüsüne çarpıp beton mikserinin altında kaldı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle