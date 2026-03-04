Müge Anlı'da emlak zengini Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümü: Kızı Sude Arıkan’dan şok zehirlenme itirafı!
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden 44 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmeye devam ediyor. Arıkan'ın öldüğü güne dair canlı yayında izletilen görüntüler sonrası cinayete kurban gittiği düşünülen Ramazan Arıkan'ın dosyasında şüpheli sıfatıylaadı geçen kızı Sude Arıkan'ın dilinden ''Sen annenin böyle bir şey yapacağını düşünebilir misin? Zehirlemişler. Babamı kimlerin zehirlediği açık ama dilim varmıyor" cümleleri döküldü.