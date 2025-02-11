Mahir Ünlütaşkıran ihanet cinayet kurbanı mı?

Mahir Ünlütaşkıran, 27 yaşındayken 2008 yılında Adana Seyhan'a bağlı Kayışlı köyünden kayboldu. Geri dönüşüm işiyle uğraşan adamın kaybolduğunda eşi Çiğdem 8 aylık hamileydi. 17 yıldır kayıp olan Ünlütaşkıran'ın halası Kevser, genç adamın peşine kimsenin düşmediğini anlattı. Ünlütaşkıran'ın kardeşi Umut'un Çiğdem ile yasak aşk yaşadığı ve bir çocukları olduğu ortaya çıktı. Mahir Ünlütaşkıran'ın babasının da bu yasak ilişkiyi görmesinin ardından öldürüldüğü iddia edildi. İşte kan donduran olayın detayları...