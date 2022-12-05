Haberler Televizyon Videoları Kim Milyoner Olmak İster'de sakız çiğneyen yarışmacı videosu viral oldu! Kenan İmirzalıoğlu uyardı: "Şişirip patlatmaya kalkarsan..."

Kim Milyoner Olmak İster'de sakız çiğneyen yarışmacı videosu viral oldu! Kenan İmirzalıoğlu uyardı: "Şişirip patlatmaya kalkarsan..."

Kim Milyoner Olmak İster'de sakız çiğneyen yarışmacı videosu viral oldu! Kenan İmirzalıoğlu uyardı: "Şişirip patlatmaya kalkarsan..."
05.12.2022 13:04 - Son Güncelleme: 05.12.2022 13:04

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ATV ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bugüne kadar görülmemiş anlar yaşandı. Alper Duran Dinçer isimli yarışmacı sunucu Kenan İmirzalıoğlu, seyirci ve ekranbaşında izleyenlerin karşısına ağzında sakızla çıktı. Kenan İmirzalıoğlu 19 yaşındaki yarışmacıyı adabınca uyardı fakat bir netice alamayınca; ''Bakalım. Şimdilik iyi gidiyorsun. Şişrip patlatmaya kalkarsan ne olacak...'' diyerek uyarıda bulunup yarışmayı başlattı İşte Milyonerde sakız çiğneyen yarışmacı ile Ünlü sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sınavı...

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