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Altın Kelebek adayları belli oldu!

Altın Kelebek adayları belli oldu!
04.12.2022 22:01 - Son Güncelleme: 04.12.2022 22:01

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Altın Kelebek Ödüüleri her sene milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. 2022 Pantene Altın Kelebek Ödülleri için oylamalar başladı. Altın Kelebek ödül töreninde oylamalar sonucunda ödüle layık görülen isimler ödüllerini alacaklar. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde oylama heyecanı başladı. 10 Ekim'e kadar sürecek oylamalarda birçok farklı kategoride oylama gerçekleşecek.Eylül 2021 ve Eylül 2022 tarihleri arasında televizyon ve eğlence dünyasında adından söz ettiren adaylar için toplam 32 kategoride oylama yapılacak. İlk turda her kategoride tamamen halk oylarıyla 10 aday belirlenecek. Üst tura çıkanlar yeniden halk oylamasına sunulacak. Kazananlar; yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oy oranıyla belirlenecek. "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ise bu yıl Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Taro Emir Tekin ödül alacak. İşte Altın Kelebek adayları ve ödülleri..

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