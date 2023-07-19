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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran 'balina katliamı' sorusu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran 'balina katliamı' sorusu!
19.07.2023 00:18 - Son Güncelleme: 19.07.2023 06:26

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Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?" sorusu Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kenan İmirzalıoğlu sorunun ardından, "21. Yüzyılda bunun hala bu şekilde devam ediyor olabilmesi, o kadar gıda alternatifine rağmen denizdeki yunusları öldürüyor olmaları 1500 yunus ve bunu her sene yapıyorlar. Gerçekten hayal kırıklığı" diyerek çok insafsız olaya çok sert tepki gösterdi.

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