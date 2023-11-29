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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023, 16:39 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 17:02

İzmir'de alt yapı sorunları neden çözülemiyorun cevabı: CHP odun koysa CHP'ye oy veririm

İzmir'de sokak röportajında bir CHP'linin söyledikleri İzmir'de yaşanan alt yapı sorunlarının çözülememe sebebini özetledi. Söz konusu röportajda konuşan CHP'li vatandaş, "CHP odun koysa yine oy vereceğim." dedi.

Yıllardı CHP'li isimler tarafından yönetilen İzmir'in alt yapı sorunları bitmek bilmedi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığı tehlikedeyken İzmir'den gelen bir sokak röportajı şehrin durumunu özetledi.

"CHP ODUN KOYSA ODUNA OY VERİRİM"
Söz konusu röportajda konuşan CHP'li bir kadın, "CHP odun koysa yine oy vereceğim." dedi.

İsmi öğrenilemeyen kadın şunları söyledi:

"Ben bu belediyeden çok memnunum, memnun olmasam da yine oy veririm. Ben AKP iktidarını istemediğim için CHP odun koysa yine oy vereceğim."

TUNÇ SOYER DE SÖYLEMİŞTİ
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında benzer ifadeler kullanmıştı.

Soyer, "İzmirliler, görmedikleri, yer altında olduğunu bildikleri yatırımların kıymetini biliyorlar. İzmirliler sadece hizmet performansına oy vermezler aynı zamanda laikliğe oy verirler." ifadelerini kullanmıştı.

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