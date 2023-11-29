Yıllardı CHP'li isimler tarafından yönetilen İzmir'in alt yapı sorunları bitmek bilmedi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığı tehlikedeyken İzmir'den gelen bir sokak röportajı şehrin durumunu özetledi.

"CHP ODUN KOYSA ODUNA OY VERİRİM"

Söz konusu röportajda konuşan CHP'li bir kadın, "CHP odun koysa yine oy vereceğim." dedi.

İsmi öğrenilemeyen kadın şunları söyledi:

"Ben bu belediyeden çok memnunum, memnun olmasam da yine oy veririm. Ben AKP iktidarını istemediğim için CHP odun koysa yine oy vereceğim."

TUNÇ SOYER DE SÖYLEMİŞTİ

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında benzer ifadeler kullanmıştı.

Soyer, "İzmirliler, görmedikleri, yer altında olduğunu bildikleri yatırımların kıymetini biliyorlar. İzmirliler sadece hizmet performansına oy vermezler aynı zamanda laikliğe oy verirler." ifadelerini kullanmıştı.