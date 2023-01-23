Müge Anlı Ecem Temel'i buldu sesini duyunca panik oldu 'bir dükkana gir' diye yalvardı! Ders verdiği çocukların babasıyla kaçmıştı: "İyi değil..."
Müge Anlı Ecem Temel'i buldu, 23 yaşındaki kızın sesini duyunca panik oldu 'bir dükkana gir' diye yalvardı! Bartın'da Ergün isminde 4 çocuklu bir adama kaçtığı iddia edilen Ecem Temel 13 gün sonra bulundu. Ders verdiği çocukların babası Ergün'le kaçtığı söylenen Ecem Temel, Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Müge Anlı Ecem Temel'in sesini duyunca, "Lütfen yakında bir dükkana gir, oradakilerle konuşmak istiyorum, iyi olup olmadığını sormak istiyorum" diye yalvarsa da genç kız "Yerimi söylerler, ben iyiyim." diyerek teklifi yerine getirmedi. Müge Anlı, Ecem Temel'in ailesine dönerek, "Bu kız hiç iyi değil, hemen bulmamız lazım" dedi. İşte detaylar...
23.01.2023 13:20 - Son Güncelleme: 23.01.2023 13:28
"BU KIZIN DURUMU İYİ DEĞİL..."
Müge Anlı Ecem Temel'i buldu sesini duyunca panik oldu 'bir dükkana gir' diye yalvardı! İddiaya göre ders verdiği çocukların babasıyla kaçmıştı...
1999 yılında doğan 23 yaşındaki Ecem Temel Bartın'dan kayboldu. 10 gündür kendisinden haber alınamayan Ecem Temel'in Ergün isminde 4 çocuklu bir adama kaçtığı iddia ediliyordu.
Müge Anlı Ecem Temel'i buldu sesini duyunca panik oldu 'bir dükkana gir' diye yalvardı! "İyi değil..."
Genç kızın sesini duyan Müge Anlı, "Allah aşkına hadi bir dükkana gir, sen iyi misin bir konuşayım ben oradakilerle" diyerek adeta genç kıza yalvardı.