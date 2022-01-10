HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi PKK'lı terörist Volkan Bora çıktı

Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Kırda kalaşnikoflarla romantik pozlar veren "çiftin" TSK'nın zayıf ve güçlü noktalarına vakıf olduğunu düşünebiliriz değil mi? Öyle ya, vekilimiz mevta sevgilisinin dağdaki askeri deneyimiyle, TBMM'deki kapalı oturumlara katılabilmesini sağlayan siyasi pozisyonun kimbilir nasıl "harmanlamıştır!" Hanımefendi Millet İttifakı'nın iktidarında "Milli Savunma Bakanlığı Eş Başkanlığı" için biçilmiş kaftan adeta!" ifadelerini kullandı.

İşte Altınok'un bugünkü yazısı;

Demokrasimizi yeterli bulmuyoruz... Ama Avrupa ülkelerinden bile daha "hoşgörülü" olduğumuz konular da var.

Mesela Venedik Kriterleri'ne göre "şiddeti sistematik olarak övmek", hatta İspanya'da olduğu gibi "kınamamak" kapatma gerekçesi sayılıyor... Bizde ise cinayet sonrası kaçan teröristler HDP'li vekillerin evlerinde yakalanıyor; tık yok.

Kendisini milliyetçi, Atatürkçü, ulusalcı, muhafazakar diye tarif eden partiler ise 2023 seçimlerinde HDP ile ittifak yaparak iktidarı almaya hazırlanıyor. Matematiksel olarak başka şansları da yok.

Duyuyorsunuz, yönetimi aldıklarında HDP'ye ne görevler verileceğini tartışıyorlar.







Ne var ki, CHP'li Dursun Çiçek "Siz terör irtibatlı kişileri İBB'de çalıştırır mısınız?" sorusunu "Niye çalıştırmayayım? Temizlik işçisi yaparsın, başka bir şey yaparsın" diye yanıtlasa da HDP'nin eli artık çok güçlü.

Bu kez ittifakın kendilerine "fazlasıyla" muhtaç olduğunun farkındalar. Geçen yerel seçimlerdeki gibi alt düzey belediye kadrolarına fit olmayacaklarını söylüyorlar.

Haklarıdır...

Ellerinde "liyakat" sahibi kadrolar da mevcut...



Mesela, son operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK'lı bir teröristin telefonundan samimi fotoğrafları çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel...

Kırda kalaşnikoflarla romantik pozlar veren "çiftin" TSK'nın zayıf ve güçlü noktalarına vakıf olduğunu düşünebiliriz değil mi?

Öyle ya, vekilimiz mevta sevgilisinin dağdaki askeri deneyimiyle, TBMM'deki kapalı oturumlara katılabilmesini sağlayan siyasi pozisyonun kimbilir nasıl "harmanlamıştır!"

Hanımefendi Millet İttifakı'nın iktidarında "Milli Savunma Bakanlığı Eş Başkanlığı" için biçilmiş kaftan adeta!

Ne var?

HDP yasal bir parti değil mi?

Vekilleri milyonlarca seçmenin oyunu alıp meclise girmemişler mi?

Ayrıca, bir savaş halinde TSK'yı komuta edecek olan Meclisimizin, Güzel gibi milletvekili yeminin açıkça çiğnemiş üyelerine halihazırda zaten maaş ödemiyor muyuz?

Neye şaşırıyorsunuz?



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