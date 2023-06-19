HALK TV'de skandal! İbrahim Varlı halkın iradesini hiçe sayıp sokak çağrısında bulundu!

Seçim yenilgisinin ardından muhalefette yaşanan iç hesaplaşmalar sürüyor. Neden başarısız olunduğu konusu günlerdir ekranlarda tartışılırken, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de skandal bir yorum yapıldı.

Halk TV yorumcusu İbrahim Varlı, muhalefetin seçim yenilgisinden bahsettiği sırada sokak çağrısında bulundu.

'SEÇİM SANDIKTA KAZANILMAZ'

Milletin iradesine saygı duymayan Varlı, "Seçim sandıkta kazanılmaz. Bu yanılgıya düşüldü. 'Biz rejime karşıyız, yeniden parlamenter sistemi güçlendireceğiz oraya geçeceğiz. Sokağa çıkılmasın, sokağa inilmesin' denildi. Sokağı bitirdiniz." dedi.

'FARKLI YOLLAR DENENMELİ'

"'Sandıkta hesap soracağız' dediniz ve yenildiniz. Çünkü bu iş sandık meselesi değil. Seçimlerin sandıklarda kazanılmayacağını gördük." ifadelerini kullanan Varlı, "Daha farklı yollarla, yöntemlerle neler yapılması gerektiği ortada. Çok bilinmeyenli bir denklemden bahsetmiyoruz. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede." açıklamasında bulundu.

GEÇMİŞİ DE KİRLİ

Söz konusu İbrahim Varlı'nın 10 yıl önce Gezi Parkı olaylarında da sokak çağrısı yaptığı paylaşımları ortaya çıktı. Aynı zamanda BirGün gazetesinin de yazarı olan İbrahim Varlı, 15 Haziran 2013'te yaptığı Gezi Parkı paylaşımında "Yeni gelecek tasavvur edecekse bu sokaktan başlamalı" ifadelerini kullanmış.

ÇİĞDEM TOKER'DEN SOKAK ÇAĞRISI

Seçim sonuçlarının açıklandığı gece de CHP yandaşı yazar Çiğdem Toker'den, ABD merkezli Fox TV'de sokak çağrısı gelmişti.

Toker şu ifadeleri kullanmıştı:

İşte bir demokrasiden bahsediyoruz ama biz aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden bir ön kabul yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de biz öyle kodluyoruz. Aslında şuan hukuk devleti standartlarını taşımıyor bu ülke ve yönetim.

Dolayısıyla dediğim gibi "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi?" sorusu kritik bir soru haline gelmiştir.

SUS İŞARETİ YAPTILAR SKANDALA DEVAM ETTİ

Toker'in sözlerinin ardından Fox TV sunucusu İlker Karagöz 'sus' işareti yapsa da Toker skandalını sürdürdü.

Toker skandalı şu sözlerle sürdürdü;

"Aslında şunu demek istiyorum; Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Seçmenin ve yurttaşların siyasetin politikanın diğer alanlarında da kendisini ifade etmesine desteklememiz lazım bunun için çaba göstermemiz lazım demokratik protestoları hak arama özgürlüklerini kriminalize etmememiz lazım."