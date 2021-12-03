Halk TV seviyesizlikte sınırları zorladı! Ayşenur Arslan'dan pes dedirten 'Milli Deniz Topu' sözleri

Milli Deniz Topu'nun test atışı dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "ateş serbest" talimatının ardından başarıyla gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önümüzdeki engelleri aşarak inşallah Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları neyse bunu herhangi bir tahdide meydan vermeksizin karşılayacak noktaya geleceğiz" dedi.









Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, milli deniz topuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayimizi yerlileştirme çabalarımıza yaklaşık bir yıl önce deniz topunu da ekledik. Ülkemizin bu alanda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefledik. 16 kilometre etkili menzile sahip olan, 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilen, milli imkanlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemi ile donatılan bu silah sayesinde donanmamız daha da güçlenmiştir. Bu silah sisteminin envantere girmesiyle birlikte yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır. Milli deniz topumuz ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olsun."





CHP MEDYASINDA SEVİYE YERLERDE

CHP yandaşı Halk TV'de ise seviyesizlik ve hazımsızlık baş gösterdi. Sunucu Ayşenur Arslan, gelişmeyi "İlk milli deniz topu üretilmiş...Tenis topu değil değil mi? Eee denizlerden bize deniz topu atılacak, iç düşmanlara. Aşk olsun size en sıcak gelişme bu ya." sözleriyle duyurdu. Arslan'ın sözleri CHP medyasının içinde bulunduğu seviyesiz durumu gözler önüne serdi.