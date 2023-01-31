Müge Anlı'nın yüzüğü ilk kez bu kadar net göründü, bakan hayran kaldı! Özel tasarım yüzüğe sosyal medyada, "Şinasi enişte çok zevkliymiş" yorumları yağdı. Geçtiğimiz haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı hafta içi her gün atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sevenleriyle buluşuyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı sevmeyen ancak herkesin çok sevdiği ve yakından merak ettiği isim olan Müge Anlı'nın evliliği hayranlarını bir hayli sevindirmişti. Mutluluğu gözlerinden okunan Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun taktığı özel tasarım yüzük dikkat çekti. İlk kez net bir şekilde görünen Müge Anlı'nın yüzüğü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.