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Kasımpaşa 4-3 Kocaelispor GOL: Benhur Keser | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı A SPOR İZLE

Kasımpaşa 4-3 Kocaelispor GOL: Benhur Keser | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı A SPOR İZLE
28.12.2021 16:01 - Son Güncelleme: 28.12.2021 16:07

OTOMATİK OYNAT

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GOL | Kasımpaşa 3-2...
Ana Sayfa 00:58
GOL | Kasımpaşa 2-2...
Ana Sayfa 01:50
GOL | Kasımpaşa 1-1...
Ana Sayfa 01:10
GOL | Kasımpaşa 1-0...
Ana Sayfa 22:52
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Kasımpaşa 4-3 Kocaelispor! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kocaelispor deplasmanda Benhur Keser'in 110. dakikada attığı gol ile Kasımpaşa karşısında skoru 4-3 yaptı.

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