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Kasımpaşa 4-2 Kocaelispor GOL: Alpay Çelebi | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı A SPOR İZLE

Kasımpaşa 4-2 Kocaelispor GOL: Alpay Çelebi | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı A SPOR İZLE
28.12.2021 16:00 - Son Güncelleme: 28.12.2021 16:07

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Kasımpaşa 4-2 Kocaelispor! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşa evinde Alpay Çelebi'nin 105. dakika kendi kalesine attığı gol ile Kocaelispor karşısında skoru 4-2 yaptı.

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