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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023, 15:58 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023, 15:58

Yıldızlar Bana Uzak 1.bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümüyle 31 Aralık Pazar 20.00 atv'de başlıyor.

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

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