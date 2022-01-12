Joachim Löw, Jorge Jesus ve Niko Kovac gibi birçok teknik adamla görüşülmesine rağmen bu isimlerle anlaşılamaması üzerine kulübün eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal'ı sezon sonuna kadar takımın başına getiren Ali Koç, 3. kez daha önce Fenerbahçe'de görev almış bir hocayla anlaştı.

Fenerbahçe'de bir Ali Koç klasiği... Vitor Pereira ile 20 Aralık 2021'de yolların ayrılmasının ardından geçen süre zarfında başta Joachim Löw, Jorge Jesus, Niko Kovac ve birçok teknik adamla görüşen Ali Koç, çareyi yine eskide buldu.

Görüşme yaptığı teknik adamların sezon ortasında takım almak istememesini gerekçe göstererek İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar devam edileceğini duyuran Fenerbahçe, Koç'un başkanlık döneminde 3. kez daha önce Sarı-Lacivertli kulüpte görev yapmış bir hocayı göreve getirmiş oldu.

Ali Koç başkanlığı döneminde ilk olarak takımı 2013-2014 sezonunda çalıştıran Ersun Yanal'ı 2018'in Aralık ayında takımın başına getirmişti.

Bu sezon başında ise Emre Belözoğlu'nun yerine uzun süre teknik adam arayan ve çareyi yine eskide bularak Vitor Pereira ile anlaşan Koç, Portekizli teknik adamın gidişi sonrası da boşluğu yine Fenerbahçe'nin eski hocalarından olan İsmail Kartal ile doldurarak bir klasiğe imza atmış oldu.

İşte Sarı-Lacivertli ekibin İsmail Kartal açıklaması

Bir önceki Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın takımımızdan ayrılması ile birlikte 2021-22 sezonunun kalan dönemi ve yeni sezon yapılanmamız kapsamında çalışmalarımıza derhal başlanmış, listemizde belirlediğimiz teknik direktör adayları ile görüşmelere ivedilikle başlanmıştır.



Bu çalışmalar süresince öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezonda takımımızı çalıştıracak Teknik Direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A Takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir.



2022-2023 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin; 2021-22 sezonunun kalan bölümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir.



Bu konudaki açıklamalar da önümüzdeki dönemde yapılacaktır.

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

İsmail Kartal, 25 Mayıs 1961 tarihinde doğdu. Futbol yaşantısına Sarıyer'de başlamıştır. Daha sonra Gaziantepspor'a transfer olmuştur. İki yıl bu kulüpte oynadıktan sonra, 1983-1993 yılları arasında top koşturduğu Fenerbahçe'de 235 maç oynadı, dokuzu penaltıdan olmak üzere 15 gol attı. 1993-1994 sezonunda Denizlispor' da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşamış, 1994-1995 sezonda Adanaspor'da oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmıştır.

İsmail Kartal, 2 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ve 6 kez Türkiye millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giymiştir.

Fenerbahçe altyapısında çalıştıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Kardemir Karabükspor'u çalıştırarak yaptı. Daha sonra Sivasspor'un başına geçti ve Yiğidoları sezon sonu takımı 1. Lig şampiyonu yapıp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı. İsmail Kartal, 2006-2007 sezonunda Mardinspor'un başında başlamış, sezon ortasında görevinden ayrılarak Malatyaspor'un başına geçmiştir. Ardından Malatyaspor'u bırakıp FB TV'de yorumculuğa başlamıştır. 2007-2008 sezonunun 18.haftasının ardından Orduspor'un başına geçti. 2008-2009 Konya Şekerspor teknik direktörlüğünü yapmıştır.

2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2014-2015 sezonu başında, teknik direktörlüğe getirildi. Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinde ilk derbi galibiyetini 8. haftada deplasmanda oynandığı Beşiktaş maçını 2-0'lık skorla elde etmiştir. 11 Ekim 2015 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaşmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde Eskişehirspor'daki görevinden istifa etti 2017-18 sezonu başında Ankaragücü ile anlaşan Kartal sezon sonunda ligi ikinci bitirerek 6 sezon aradan sonra takımı Süper Lig'e çıkartma başarısını gösterdi.