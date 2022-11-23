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Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Nasıl öğrenebilirim? (MTA FAY HATTI SORGULAMA)

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Nasıl öğrenebilirim? (MTA FAY HATTI SORGULAMA)
23.11.2022 09:47

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Düzce'de saat 04:08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde deprem sonrası büyük bir panik yaşandı. Deprem başta İstanbul olmak üzere Sakarya, Bolu gibi illerde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından Türkiye genelinde yaşayan vatandaşlar MTA fay hattı sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek adına arama motorlarından; ''Evimin altından fay hattı geçiyor mu nasıl öğrenebilirim? E devlet evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA evimden fay hattı geçiyor mu? sorgulamalarını yaptılar. İşte fay hattı sorgulama işlemine dair merak edilenler...

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MTA fay hattı sorgulama işlemi, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte merak edilen detaylar...

FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Fay hattı sorgulama ekranına MTA'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. http://www.mta.gov.tr/v3.0/ adresine girip MTA Yerbilimleri Portalı'nı http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konumu girebilirsiniz.

MTA FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MTA NEDİR?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün kısaltılmışı olarak MTA kullanılmaktadır. Kuruluşuna baktığımız zaman 1935 yılının 14 Haziran'ında kurulmuş olmakta. Madencilik üzerine araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizin yer altı kaynaklarını araştırarak gerekli yerlerde sondaj çalışmasında bulunur. MTA, madencilik alanında gelişme ve büyüme sağlanması düşünerek kurulan bir kurum olmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu kaynaklarının yerleri ve miktarının ölçülmesinde ve gerekli kuruluşlara iletmekle görevlidir.

Kuruluşun görevleri ise;

Maden sektöründe işçi ve mühendis yetiştirmek

Taş ve maden ocaklarının aramasını ve bulunmasını sağlamak

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