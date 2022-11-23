Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Nasıl öğrenebilirim? (MTA FAY HATTI SORGULAMA)

Düzce'de saat 04:08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde deprem sonrası büyük bir panik yaşandı. Deprem başta İstanbul olmak üzere Sakarya, Bolu gibi illerde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından Türkiye genelinde yaşayan vatandaşlar MTA fay hattı sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek adına arama motorlarından; ''Evimin altından fay hattı geçiyor mu nasıl öğrenebilirim? E devlet evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA evimden fay hattı geçiyor mu? sorgulamalarını yaptılar. İşte fay hattı sorgulama işlemine dair merak edilenler...