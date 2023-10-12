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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023, 23:25 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023, 23:32

Esra Erol’da yasak aşk üçgeninde yeni gelişme! Erol’un ekibi tehdit edildi!

ATV’nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programı ‘Esra Erol’da’, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Esra Erol’un her hafta farklı konu ve konukları ağırladığı programda bugün yaşananlar adeta güne damga vurdu. Ümmiye Güzel, psikolojik rahatsızlığı olan 27 yaşındaki yeğeni Zeynep Güzel’in evli olan Murat Zurnacı ile birlikteliği olduğunu ve yeğeninin alıkonulduğunu dile getirerek Esra Erol’dan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi yasak aşk yaşayan çifte ulaşırken Erol’un ekibi tehdit edildi. İşte o anlar...

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