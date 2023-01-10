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Esra Erol'da Neşet'in genç karısı yüzünden başına gelmeyen kalmadı! Oanları anlattı...

Esra Erol'da Neşet'in genç karısı yüzünden başına gelmeyen kalmadı! Oanları anlattı...
10.01.2023 18:57 - Son Güncelleme: 10.01.2023 19:00

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Esra Erol'da Zeynep Doğan kimdir? Zeynep Doğan olayı nedir? Neşet Doğan kimdir? Neşet Doğan kimdir? Neşet Doğan Esra Erol’da programına katılırken eşi Zeynep Doğan’ın 3 yıl önce evindeki eşyaları alıp kaybolduğunu ifade etti. Zeynep Doğan mutsuz bir evlilik sonrası Neşet Bey ile tanışırken, kendisine yara bandı olacağı için evlendiğini söyledi. Evlenirken yeni eşya ve altın istediğini söyledi. Hemen nikah da kıyılması gerektiği ifade edilirken Neşet Bey bu kararlarına da uyduğunu söyledi. 6 tane burma bilezik, eşyalar için bankadan para çektiğini söyledi.

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