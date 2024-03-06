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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 06 Mart 2024, 01:01 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024, 01:06

Esra Erol'da Murat 5 çocuklu Yıldız'ı öldürdü mü? Tepkileri izleyenleri küplere bindirdi...

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. Esra Erol'da programına konuk olan Sabriye Hanım, 32 yaşındaki kızı Nermin Günaydın Çakır'ın 38 yaş büyük Nejat Çakır ile evlendiğini, Nejat'ın eski sevgilisi olduğunu, Nejat ile aşk yaşadığı dönemde kızının 9 yaşında olduğunu anlattı. Sabriye Hanım kızının "Anne eski sevgilinle evlendim" deyip evden kaçtığını, 10 yıldır kızını görmediğini belirtti. Olaylar ilerledikçe farklı detaylar çıkmaya başladı. Sabriye Hanım'ın programa başvurmasını sağlayan ve 'en büyük destekçim' dediği Murat hakkında cinayet iddiası ortaya atıldı. Peki Murat, 5 çocuklu Yıldız Hanım'ı öldürdü mü? Murat ne saklıyor? İşte Esra Erol'da bugüne damga vuran o olay…

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