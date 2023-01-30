Esra Erol'da esrarengiz olay! Hasan'ın iddia ettiği o adamın duvardaki yeni görüntüleri

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Zeynep Yılan, 4,5 aylık hamile olduğunu dile getirerek eşi Hasan Yılan ile yaşadığı sorunları anlattı. Zeynep Yılan’ın yaşadıkları ağızları açık bırakırken canlı yayına katılan Hasan Bey, "Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!" dedi. Canlı yayında birkaç fotoğraf da gösteren genç adam, Türkiye’nin gündemine oturdu. Sosyal medyaya damga vuran olayda bugün yeni gelişmeler yaşandı. Hasan Bey, bu kez bambaşka fotoğraflarla izleyici karşısına çıkarken üçüncü bebeğinin cinsiyetini canlı yayında öğrendi.