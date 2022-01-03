Haberler Televizyon Videoları Emekli zammı ne zaman belli olacak? Enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 2022 En düşük ve en yüksek maaşlar... A HABER canlı yayın izle

Emekli zammı ne zaman belli olacak? Enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 2022 En düşük ve en yüksek maaşlar... A HABER canlı yayın izle

Emekli zammı ne zaman belli olacak? Enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 2022 En düşük ve en yüksek maaşlar... A HABER canlı yayın izle
03.01.2022 09:08

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:23
Kurye kendisine ulaşamayınca...
Ana Sayfa 01:11
5 katlı otelde çıkan yangın...
Ana Sayfa 33:40
2021 yılına 'Esra Erol'da'...
Ana Sayfa 03:37
Nerede liyakat
Ana Sayfa 01:16
Pes dedirten savunma
Ana Sayfa 01:12
Son dakika! Elazığ Atatürk...
Ana Sayfa 01:17
Palyaço'nun dansı...
Ana Sayfa 02:14
Başıboş köpeklerin küçük...
Ana Sayfa 01:52
Trafik kazasında yaralanan...
Ana Sayfa 01:30
Kayıp avcının cansız bedenine...
Ana Sayfa 01:58
Otomobil alev topuna döndü,...
Ana Sayfa 01:16
Vatandaşlar 6. Katta mahsur...

Emekli zammı ne zaman belli olacak? Enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 2022 emekli ve memur maaş zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SSK Emekli Maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin 2022 Ocak ayından itibaren alacakları zamlara ilişkin veri bugün açıklanıyor. Zam tutarı bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olacak. İşte Aralık ayı enflasyon oranı ve 2022 en düşük ve en yüksek maaşları ne olacak? sorusunun yanıtını öğrenmek için A HABER canlı yayını ve A Para canlı yayını izleme seçenekleri...

Televizyon Videoları

APara CANLI YAYIN

AHaber CANLI YAYIN

SON DAKİKA