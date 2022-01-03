Emekli zammı ne zaman belli olacak? Enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 2022 emekli ve memur maaş zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SSK Emekli Maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin 2022 Ocak ayından itibaren alacakları zamlara ilişkin veri bugün açıklanıyor. Zam tutarı bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olacak. İşte Aralık ayı enflasyon oranı ve 2022 en düşük ve en yüksek maaşları ne olacak? sorusunun yanıtını öğrenmek için A HABER canlı yayını ve A Para canlı yayını izleme seçenekleri...