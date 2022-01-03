Haberler Televizyon Videoları 2022 SSK BAĞ-KUR EMEKLİ maaş zammı belli oldu! En düşük memur maaşı ve en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? İşte YENİ ZAMLI MAAŞLAR...

2022 SSK BAĞ-KUR EMEKLİ maaş zammı belli oldu! En düşük memur maaşı ve en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? İşte YENİ ZAMLI MAAŞLAR...

2022 SSK BAĞ-KUR EMEKLİ maaş zammı belli oldu! En düşük memur maaşı ve en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? İşte YENİ ZAMLI MAAŞLAR...
03.01.2022 10:42 - Son Güncelleme: 03.01.2022 10:44

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2022 SSK EMEKLİ maaş zammı belli oldu! En düşük memur maaşı ve en düşük emekli maaş kaç TL oldu? soruları yanıt buldu. Milyonların beklediği Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. Memur ve emeklilerin merakla beklediği veri sonrası Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında 2022'nin en düşük emekli maaşı ve en yüksek emekli maaşlarını duyurdu. İşte 2022 yılı Emekli Sandığı - SSK (2000 öncesi ve 2000 sonrası) - Bağ-kur esnaf ve Bağ-kur tarım emeklisi yeni maaşları...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı.

Memur ve emeklinin maaşlarına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazandı.

2021 yılı temmuz-kasım döneminde, enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti.


2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU
Bu rakamlara göre memur ve memur emeklisinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak.


Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasında "SSK ve Bağkur emeklisi yüzde kaç 25,48 alacak." dedi.

Faruk Erdem, memur ve memur emeklisinin yüzde 5+22,48 zam alacağını belirtti.

BUNA GÖRE KİM NE KADAR MAAŞ VE ZAM ALACAK?


En düşük memur maaşı 4.176,11 TL
SSK 2000 öncesi 3 bin 292 lira 90 kuruş
SSK 2000 sonrası 2 bin 041 lira
Bağkur esnaf: 2 bin 948
Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş

SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.

Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.


MEMURA REFAH PAYI GÜNDEMDE
Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Bu zammın üzerine, memur konfederasyonlarının 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine de 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne göre, 2021'in ikinci 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

TEMMUZ-KASIM DÖNEMİ ENFLASYON YÜZDE 10,4
TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk altı ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8,45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5,45 düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı.

Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR
2022 yılının ilk Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. Toplantının gündemi ekonomi olacak.

Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

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