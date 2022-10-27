ABD'li milyarder Elon Musk bir Twitter hamlesi daha yaptı.

TWITTER'A KUCAĞINDA LAVABOYLA GİRDİ

Twitter'ı alma işlemlerini cuma günü tamamlayacağı iddia edilen Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk Twitter'dan iddiaları doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı.

Musk, paylaşımında elinde taşıdığı bir lavabo ile Twitter binasına girdiği görülürken "Bunun içeri girmesine izin verin!" notunu düştü.

CUMA GÜNÜ RESMEN AÇIKLANACAĞI SÖYLENMİŞTİ

Nisan ayı içerisinde 44 milyar dolara Twitter'ı satın almak isteyen ardından mayısta yaptığı açıklama ile Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklayan Elon Musk, sosyal medya devi için bir kez daha harekete geçti. Elon Musk'a yakın kaynaklar, 44 milyar dolarlık satın almanın cuma gününe kadar gerçekleşeceğini söyledi.

SATIN ALMADA SONA GELİNDİ

Musk'ın 44 milyar dolarlık ödeme için finans şirketleri ile temasa geçtiği ve Sequoia Capital, Binance, Katar Yatırım Otoritesi gibi finansörlerin Musk'ın avukatlarıyla görüşerek finansman taahhüdü için gerekli evrakları aldıklarını belirtti. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına fon sağlamayı taahhüt eden bankaların, nihai borç finansmanı anlaşması için bir araya geldiği ve gerekli evrakları imzalama sürecinde sona gelindiği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Twitter kaynakları açıklama yapmaktan kaçınırken, Musk'ın avukatları da herhangi bir yorumda bulunmadı.

HİSSELER HAREKETLENDİ

Twitter hisseleri satın alma gelmişmesinin ardından yeniden uçuşa geçti. Musk'ın hisse başına 54,2 dolarlık teklifine yakın bir yerden işlem gören hisseler yüzde 53,95 dolara yükseldi.

46,5 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Elon Musk'ın satın alma işlemlerini tamamlamak için tüm maliyetleri de içerisine alan 46,5 milyar dolarlık öz kaynak ve borç finansmanı taahhüdü sözü verdiği öğrenildi. Morgan Stanley ve Bank of America dahil olmak üzere bankalar anlaşmayı desteklemek için 13 milyar dolarlık borç finansmanı sağlamayı taahhüt etti.

Ayrıca Oracle Corp'un kurucu ortağı Larry Ellison ve Suudi Prens Alwaleed bin Talal'ın da 7,1 milyar dolar vereeği belirtildi.

Satın alma anlaşmasının tamamlanması ile birlikte aylarca süren spekülasyonlar da sona erecek.

SPAM VE SAHTE HESAPLARI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Elon Musk, anlaşmanın askıya alınma nedenine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" duyurmuştu.

Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.