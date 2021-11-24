Dolar kaç TL? Euro ne kadar? 24 Kasım 2021 Güncel-Canlı döviz kuru fiyatları

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Son dakikalarda döviz kurlarında yaşanan düşüşlerin ardından milyonlar piyasalardaki gelişmelere odaklandı. Dün yükseliş trendinde hareket eden dolar/TL, 13,4933 görmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 12,30 üzerinde 12,8153'ten tamamlamıştı. Peki, Dolar ve Euro neden düşüyor? 24 Kasım 2021 döviz kurları: Dolar, Euro düşüşü devam edecek mi? BAE'den Türkiye'ye normalleşme ziyareti haberi düşüşte etkili oldu mu? İşte son gelişmeler...