Dolar kaç TL? Euro ne kadar? 24 Kasım 2021 Güncel-Canlı döviz kuru fiyatları

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) artan enflasyon baskısı nedeniyle destekleyici para politikalarını beklenenden önce uygulamadan kaldırabileceği endişesinin küresel dolar talebini artırdığını bildirdi.
Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, söz konusu verilerde enflasyonist etkilerin gözlemleneceğini ve para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.
SERBEST PİYASADA AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 13,1540 liradan, avro 14,7870 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,3790 lira, avronun satış fiyatı ise 13,9240 lira olmuştu.
AVRUPA BORSALARINDA SON DURUM
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,38 artışla 480,97 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 değer kazancıyla 15.944 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 yükselişle 7.290 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7.072 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,55 primle 27.085 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi şu sıralarda dünkü kapanışının yüzde 0,1 altında 1,1239 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak toplantı tutanakları ve gün boyu sürecek yoğun veri akışı öncesi Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ayrıca Almanya'da İfo iş dünyası güven endeksinin bulunduğunu bildirdi.