Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilimizde yaşanan büyük yıkım sonrası Türkiye tüm kurumlarıyla deprem bölgesi için harekete geçti. Devletin tüm kurumları ve STK'lar yardım için hızlıca bölgeye hareket etti.

Bu kurumlardan biri de şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği oldu.

Ancak tüm STK'lar gibi depremzedelere yardım eden AHBAP, bazı muhalif kirli odaklar tarafından devlette yarıştırılarak karşı karşıya getirilmeye çalışıldı.

ALGI OPERASYONUNU HALUK LEVENT ÇÖKERTTİ

Depremin ilk anından bu yana devam eden muhaliflerin "Devlet yok AHBAP var" algısı Haluk Levent tarafından çökertildi.



AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk olarak deprem sonrası yaşananları ve kendisine çekilen operasyonu anlattı.

OPERASYONU FETÖ BAŞLATTI

Daha önce Elazığ depreminde, Giresun'da sel felaketinde ve İzmir depremi gibi büyük çaplı felaketlerde de bölgede olduğunu söyleyen Haluk Levent, devletin kurumlarıyla organize şekilde hareket ettiklerini belirtti. AHBAP'ın hedef alınmasına ilişkin FETÖ'yü işaret eden Levent, "Okyanus ötesi hesapları, devlet yok Ahbap var yazmaya başladı. Bu nasıl bir kötülüktür. Biz bir derneğiz, biz orada 30-40 kişiyiz AFAD yüzbinlerce kişi. Biz nasıl devletle yarıştırılabiliriz" dedi.

"BİZ DEVLETİN KARŞISINDA HİÇBİR ŞEY DEĞİLİZ"

Yıllardır AFAD'la birlikte olan çalışmalarını yazdığını söyleyen Levent, "Siz beni AFAD'la Ahbap'ı nasıl karşılaştırabilirsiniz! Özellikle bazı hesaplar benim hedefe gelmem ve devletle iyi çalışamamam ve bunun sonucunda itiraz etmem için devlet yok Ahbap var dedi. Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz devletin karşısında hiçbir şey değiliz" şeklinde konuştu.

"DEVLETİN TAMAMI ORADAYDI"

AHBAP kurucusu Levent, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm gücüyle deprem bölgesinde olduğunu belirterek "Devlet hükümetin bir bakanı değil ya da sayın cumhurbaşkanımız değil devlet herkes, belediye başkanı da enkaz altında olan insanlar da, devlet biz de devletiz. Hükümet ayrı devlet ayrı bir şeydir. Devletin tamamı oradaydı. Ha elinden bir şey gelmiş gelmemiş o benim konum değil. Yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum, ben gittiğimde sayın Hulusi Akar, Mehmet Ersoy ve Fahrettin Koca'yı gördüm. Görmedim mi diyeyim?" sözlerini sarf etti.



Levent, devletle AHBAP'ı karşı karşıya getirmek isteyen FETÖ'cü hesapların kendilerine alan yaratmaya çalıştığını ifade ederek "Cumhurbaşkanlığı en baştan bizleri de aradı, fakat hesaplar sanki ben devletin karşısındayım diye, hala da yazıyorlar. Bunlar kendilerini devlet gören hesaplardır." dedi.