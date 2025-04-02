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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI ATV CANLI YAYIN İZLE!
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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI ATV CANLI YAYIN İZLE!

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 11:40

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Saat 20.45’te başlayacak dev derbi, ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. FB GS derbisini haberimzin içerisinden şifresiz naklen izleyebilirsiniz. İşte ATV CANLI YAYINI FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ İZLEME EKRANI...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam dev derbide karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadele, ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Futbol tutkunları için büyük önem taşıyan bu karşılaşmayı haberimizden takip edebilir, canlı yayına anında ulaşabilirsiniz. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemek için detaylar…

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ CANLI YAYINI İZLE

ATV CANLI YAYIN

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