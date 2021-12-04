HDP'li Selahattin Demirtaş'tan talimat alıp yüz binlerce kişi toplayacağız iddiasıyla mitinge kapalı Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda miting yapmak isteyen CHP, bugün 'Milletin Sesi' sloganıyla ilk mitingini izin verilen bölgede gerçekleştirdi. HDP, İP, TİP ve tüm bileşenlerin destek verdiği, 29 ilden otobüs kaldırılan mitinge toplamda 21 bin 500 kişi katıldı. İmamoğlu ve Yavaş'ın mitinge katılmadığı, hatta adaylık konusunda yollarını tıkayan Kılıçdaroğlu'na boykot uyguladığı kulis bilgileri arasında. Konuya ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun TÜİK baskınına da tepki göstererek "Mersin'i bu kadar dolduramadılar. İşte bak burası Siirt. Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi, siyaset meydanında çık karşımıza. Siyasette bu zat aslında bizim sikletimiz değil. Genel Başkan olduğu günden beri tek bir seçimi bile kazanamayarak bunu ortaya koydu. 'Gereğini yapacağım' dediği halde orada oturmaya da devam etmiştir." dedi.