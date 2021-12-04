CHP, HDP'nin tutuklu PKK sempatizanı Selahattin Demirtaş'tan aldığı talimatla bugün ilk mitingini gerçekleştirdi. Mersin'de 'Milletin Sesi' sloganıyla miting düzenleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu miting alanında beklediğini bulamadı.



TÜM BİLEŞENLER TOPLANDI ALAN YİNE BOŞ

Mersin'deki mitinge CHP'nin ortakları olan HDP, İP, TİP ve gibi tüm bileşenler destek verdi, miting alanını kalabalık tutmak için tam 29 ilden otobüs kaldırıldı, il teşkilatları Mersin'e figüran CHP'li takviyesi yaptı.





TOPLAM KATILIM 21 BİN 500

Edindiğimiz bilgilere göre mitinge alan içi 18 bin 500 ve arama noktası dışından seyreden yaklaşık 3 bin kişi olmak üzere toplamda 21 bin 500 kişi katıldı.











YÜZ BİNLERCE KİŞİ TOPLAYACAĞINI İDDİA EDİYORDU

CHP, mitinge yüz binlerce kişi geleceği beklentisiyle mitinge kapalı olduğu bilinen Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmak üzere Valiliğe başvurmuştu.



Bile bile mitinge kapalı alanda miting yapmak için başvuru yapan, başvurusu reddedilince de yüz binlerce kişiyle meydanlara akın edeceğini iddia eden CHP ve Kılıçdaroğlu'nda, düşük katılım sonrası hayal kırıklığı hakim.





BAKAN SOYLU: MAĞDURİYET ÇABASI SİYASİ AHLAKLA BAĞDAŞMAZ

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sert bir yanıt vererek gerçeği yansıtmadığını bildirmişti. Soylu, "Kemal Kılıçdaroğlu'na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür." şeklinde yaptığı Twitter paylaşımında, "Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz" ifadelerine yer vermişti.









2014 YILINDAN BERİ O ALANDA YAPILIYOR

Miting alanının Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanı olduğunu ifade eden Soylu, 2014 yılından mitinglerin o alanda yapıldığını belirterek siyasi partileri ve miting yaptıkları tarihleri infografik olarak paylaşmıştı.



TALİMATI DEMİRTAŞ'TAN ALDI

Muhalefeti yedi bölgede yedi ortak miting yapmaya çağıran HDPKK'lı Demirtaş, partilerin genel başkanlarına "Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" demişti.



KULİSLERDE DOLAŞAN BOMBA İDDİA: YAVAŞ VE İMAMOĞLU DESTEK VERMEDİ

Kulislerde dolaşan bir iddia ise gündeme bomba gibi düştü. Söylenti o ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk mitinginde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından destek görmedi. Hatta 2023 adaylığı konusunda parti lideri tarafından önleri kesilen belediye başkanları, mitingi boykot etti, katılımı baltalayacak tutum sergiledi.





MİTİNGDE TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Toplamda 21 bin 500 kişiye hitap eden CHP lideri, kutuplaştırıcı dilini ve yalan siyasetini sürdürdü.

Dün yaptığı mafyavari baskınla tepkileri üzerine çeken CHP lideri, TÜİK'i hedef aldı. Dünya standartlarında ölçümler yapan ve uluslararası düzeyde saygınlık konusunda ilk sıralarda gösterilen TÜİK'e saldıran Kılıçdaroğlu, "TÜİK rakamları üzerinden, emekli, asgari ücret, memur yani milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar. Bu işin uzmanları da hesap yaptılar, akademisyenler. TÜİK yüzde 3, hocalar yüzde 9 belirliyorlar. Yüzde 21 diyor TÜİK, hocalar diyor yüzde 58. Hangisi doğru?" ifadeleriyle algı siyasetine devam etti.



KATİL ESAD'LA BARIŞMA SÖZÜ

Eli kanlı Esad'la barış sözü veren Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda Suriye ile Libya ile Mısır ile barışacağız. Göreceksiniz o zaman Mersin'deki tırlar Ortadoğu'ya nasıl çalışıyor, Afrika'ya nasıl seferler yapılıyor. Sanayici rahatlıkla üretim yapacak, önünü görecek." dedi.