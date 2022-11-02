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Başkan ERDOĞAN ATV - A HABER - A PARA ORTAK CANLI YAYIN PROGRAMI İZLE 📺

Başkan ERDOĞAN ATV - A HABER - A PARA ORTAK CANLI YAYIN PROGRAMI İZLE 📺
02.11.2022 16:46 - Son Güncelleme: 02.11.2022 16:51

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Başkan Erdoğan ATV / A Haber / A Para ortak canlı yayını İZLE... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atv, A haber, A para kanallarının ortak canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam 21.30'da A Para, A Haber, ATV ve A News ortak canlı yayınında açıklamalarda bulunacak. Başkan Erdoğan, Salih Nayman'ın moderatörlüğünü üstleneceği yayında atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Sabah Gazetesi yazarları Hilal Kaplan ve Melih Altınok'un gündeme ilişkin sorularına yanıt verecek.

Başkan Erdoğan'ın TOGG, Türkiye Yüzyılı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiası ve iç siyasete ilişkin konuların yanı sıra Yunanistan'ın tahrik politikası, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve Suriye meselelerine ilişkin kritik mesajlar vermesi bekleniyor.

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