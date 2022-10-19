Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısına katılıyor. Erdoğan AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye AK Parti rozeti taktı. Erdoğan Bartın'daki maden kazasına ilişkin de açıklama yaptı. Erdoğan, "Maden kazalarında hayatını kaybedenlere verilecek maddi destekleri kolaylaştırmak için düzenleme devam ediyor. Toplamda 1,5 milyon lira ile 1,750 bin tutarındaki ödemeler başlamıştır. Madencilerimizin yakınlarından kamuda işe girme hakkı olanlar için süreç ilerlemektedir. Bakanlığımız şehit madenci çocuklarına burs verecek ve eğitim masraflarını karşılayacaktır. hayatını kaybeden madencilerimizin aileleri devlete emanettir." ifadelerini kullandı.