Yeni asgari ücret için son viraja girildi. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücret bu hafta belirlenecek. Kararın en geç Cuma günü açıklanması beklenirken; asgari ücretle birlikte pek çok gelir, borçlanma ve primler de değişecek. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantı sonrası yapacağı açıklamayı A Haber canlı yayın farkıyla izleme ekranı...

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Asgari ücret için tahminler ağırlıklı olarak yüzde 40 ile 50 arasında bir artışı içeriyor. Yüzde 40'lık bir artış asgari ücreti net 15 bin 963, brüt 18 bin 780 liraya yükseltecek. Yüzde 45'lik artış kararı ile net 16 bin 533, brüt 19 bin 451 liraya ulaşacak asgari ücreti, yüzde 50'lik zam ise net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 lira yapacak.





SADECE ÜCRETLERİ ARTMAYACAK

Karar merakla beklenirken, yeni ücretin etki alanı çok geniş olacak. Yeni ücretle asgari ücretlilerin maaşlarının yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatı, hastalandığında aldığı rapor parası da yükselecek. Doğum izninde olan annelere yapılan en düşük ödeme de yeni asgari ücretle yenilenecek. Yeni asgari ücret tüm çalışanları iki yönlü etkileyecek. Öncelikle yeni asgari ücretle birlikte daha yüksek maaşla çalışanların ücretleri de yeniden düzenlenecek. Ayrıca tüm çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.

Brüt ücretle anlaşanların eline geçecek net tutar yükselecek. Yeni asgari ücret; damga vergisi kesilmiş olarak halen en az 5 bin 325, en çok 10 bin 650 lira olan işsizlik maaşına da yansıyacak. İşsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için en düşük tutar işten ayrılma tarihine göre aydan aya farklılık gösterecek. Tavan tutar ise Ocak'ta devreye girecek. Yeni asgari ücret, halen işsizlik maaşı alanlardan ise işsiz kalmadan önceki son 4 aylık ortalama brüt ücreti 26 bin 829 liranın üstünde olanlara etki edecek.







ŞİMDİ BAŞVUR, AZ ÖDE

Yeni asgari ücret, yarı zamanlı çalışan tüm annelere İŞKUR'un yaptığı ödemeyi de artıracak. Staj yapanlara verilebilecek en düşük ödeme de yükselirken, tüm sigorta primleri asgari ücret zammıyla değişecek. Borçlanma ve ihyada da en düşük ve en yüksek tutarlar 1 Ocak'ta artacak. Halen 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasına en az 4 bin 292 lira ödenirken; bu tutar asgari ücret yüzde 40 artarsa 6 bin 9, yüzde 50 artarsa 6 bin 438 lira olacak. 1 aylık ihya ise 4 bin 628 liradan, asgari ücret yüzde 40 artarsa 6 bin 479, yüzde 50 artarsa 6 bin 942 liraya yükselecek. Bu ay sonuna kadar başvuranların, mevcut tutarlardan ödeme yapmak için, doğum ve askerlik borçlanmasında tebligat tarihinden itibaren 1, yurt dışı borçlanması ve ihyada 3 ay süresi bulunuyor.





5 BİN LİRALIK İKRAMİYE MECLİS'TEN GEÇTİ

TBMM Genel Kurulu'nda çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini öngören 55. madde kabul edildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede ödeneceğini söyledi.