Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kayserispor, Antalyaspor 'u 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi Kayserispor’a turu getiren goller Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 105. dakikada Cardoso ve 120. dakikada Ethem Balcı kaydetti.