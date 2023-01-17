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Antalyaspor 0 - 2 Kayserispor I MAÇ ÖZETİ

Antalyaspor 0 - 2 Kayserispor I MAÇ ÖZETİ
17.01.2023 21:00

OTOMATİK OYNAT

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kayserispor, Antalyaspor 'u 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi Kayserispor’a turu getiren goller Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 105. dakikada Cardoso ve 120. dakikada Ethem Balcı kaydetti.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor, normal süresi 0-0 tamamlanan maçın uzatma bölümünde bulduğu gollerle Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fraport TAV Antalyaspor'un Yukatel Kayserispor'u ağırladığı mücadelenin normal süresi 0-0 tamamlanınca, uzatma devrelerine geçildi.

105. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Mane'nin sol çaprazdan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Cardoso kafayla topu kaleci Ataberk Dadakdeniz'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

120. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ethem Balcı, meşin yuvarlağı kaleci Ataberk Dadakdreniz'in sağından filelere gönderdi: 0-2.

Müsabakayı 2-0 üstün tamamlayan Yukatel Kayserispor, adını çeyrek finale yazdırdı.

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