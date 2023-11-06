PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023, 18:44 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 19:00

AİLE fragman İZLE! Aile 19. Bölüm 2. Fragmanı: Aslan kükredi ''Düz dayak var''

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bulunduğu Aile dizisinin 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Aile yeni bölüm fragmanına Aslan Soykan'ın adeta kükrediği anlar damga vurdu. İşte Aile dizisinin ''Bizde mevzunun lele'si bitince lolo'su başlıyor. Saldırı yok, düz dayak var. Artık çok geç bir kere kan suya damladı.'' cümleleriyle bezenmiş yeni bölüm fragmanı...

Türk televizyonunun sevilen oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisinin 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlanarak dizi severlerin beğenisine sunuldu.

Dizinin yeni bölüm fragmanı, Aslan Soykan karakterinden güçlü bir replikle başlıyor: "Saldırı yok, düz dayak var. Artık çok geç, bir kere kan suya damladı." Bu sözler, izleyenleri merak içinde bırakırken, dizinin yeni bölümünde neler olacağı büyük bir soru işareti olarak kalmış durumda.

Aile dizisinin 19. Bölümü, Aslan Soykan'ın güçlü replikleri ve diğer karakterlerin hikayeleriyle merakla beklenirken, dizi severlerin büyük bir heyecanla yeni bölümü beklediği görülüyor.

SIRADAKİ VİDEO
ATV CANLI 📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 🕵️ 6 Kasım 2023 Pazartesi | VİDEO
06.11.2023Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Filistin' sorusu! 21. yüzyılda Müslüman soykırımına dikkat çekti
06.11.2023Pazartesi
YABANİ yeni bölüm fragmanınında bomba görüntü: Alaz ile Asi dudak dudağa! Aşk mı? İntikam mı?
04.11.2023Cumartesi
Altın Kafes yakında atv'de!
02.11.2023Perşembe
İZLE | Yabani 9. bölüm fragmanı yayınlandı
01.11.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın sarılma hamlesine karşılık vermedi! İşte o anlar 00:05
Hakan Fidan, Blinken'ın sarılma hamlesine karşılık vermedi
07.11.2023Salı
Sivas Kangal Kaza Son Dakika: 1 ölü 4 yaralı Kaza anı kamera görüntüsü videosu izle 00:24
Sivas Kangal'da ölümlü trafik kazası kamerada!
07.11.2023Salı
ATV CANLI 📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 🕵️ 6 Kasım 2023 Pazartesi | VİDEO 00:36
ATV CANLI YAYIN 🕵️‍♀ MÜGE ANLI İZLE 📺
07.11.2023Salı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye’de! 02:11
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'de!
07.11.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA