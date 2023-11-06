Türk televizyonunun sevilen oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisinin 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlanarak dizi severlerin beğenisine sunuldu.

Dizinin yeni bölüm fragmanı, Aslan Soykan karakterinden güçlü bir replikle başlıyor: "Saldırı yok, düz dayak var. Artık çok geç, bir kere kan suya damladı." Bu sözler, izleyenleri merak içinde bırakırken, dizinin yeni bölümünde neler olacağı büyük bir soru işareti olarak kalmış durumda.

Aile dizisinin 19. Bölümü, Aslan Soykan'ın güçlü replikleri ve diğer karakterlerin hikayeleriyle merakla beklenirken, dizi severlerin büyük bir heyecanla yeni bölümü beklediği görülüyor.