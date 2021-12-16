AGİ dahil ASGARİ ÜCRET ne kadar? İşte Bekar, Evli, Çocuklu YENİ 2022 AGİ tablosu...

Asgari ücrette 2022 zam oranı hakkında son dakika açıklamalar gelmeye devam ediliyor. Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. AGİ tutarları çalışan kişinin evlilik durumu, çocuk sayısı ve eşinin çalışıp çalışmadığına göre değişiklik gösteriyor. Peki, Asgari ücrete AGİ dahil mi? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı? AGİ hariç 2022 asgari ücret kaç TL oldu?

AGİ ASGARİ ÜCRET ZAMMININ İÇİNDE Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından Erdoğan, 2022 asgari ücreti açıkladı.

İşte o açıklama;

"2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.

Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza işverenlerimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

AGİ NE KADAR? 2022 GÜNCEL TABLO!

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

2021 (TL) 2022 (TL)

Bekar 268,31 375,30

Eşi çalışmayan, çocuksuz 321,97 450,36

Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362,22 506,65

Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402,46 562,95

Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456,13 638,01

Eşi çalışan, çocuksuz 268,31 375,30

Eşi çalışan, 1 çocuklu 308,55 431,59

Eşi çalışan, 2 çocuklu 348,80 487,89

Eşi çalışan, 3 çocuklu 402,46 562,95

AGİ TABLOSU 2021

2021 yılında uygulanan AGİ ücretleri ise şu şekilde;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

AGİ NEDİR? (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ)

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.