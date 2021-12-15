2022 Asgari Ücret bugün açıklanacak mı? Asgari ücret 4 bin TL üzeri olur mu? Sorularının cevabı son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı merak ediyor. Konuyla ilgili AK Parti'den flaş bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "2022 asgari ücret 4 bin TL üzerinde olur mu?" sorusuna yanıt verdi. Öte yandan Asgari ücrete yapılacak zamla beraber yeni yılda kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı gibi kalemlerde de artış yaşanacak. İşte detaylar...