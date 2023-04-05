RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Televizyon Videoları 14 Mayıs seçimleri öncesi anketler ne söylüyor? Şişirme oy oranları nasıl ortaya çıkıyor? İşte son seçim anketi |VİDEO

14 Mayıs seçimleri öncesi anketler ne söylüyor? Şişirme oy oranları nasıl ortaya çıkıyor? İşte son seçim anketi |VİDEO

14 Mayıs seçimleri öncesi anketler ne söylüyor? Şişirme oy oranları nasıl ortaya çıkıyor? İşte son seçim anketi |VİDEO
05.04.2023 15:49 - Son Güncelleme: 05.04.2023 15:54

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Seçimlere sayılı günler kala 7'li koalisyonun yaptırdığı seçim anketlerinin güvenilirliği tartışma konusu oldu. A Haber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, bir anketin güvenilir olmasının hangi şartlara bağlı olduğunu ve yapılan son anket sonuçlarını paylaştı. Özellikle geçtiğimiz aylarda İyi Parti'nin oy oranını yüzde 19 olarak gösteren anketlerin neden ortaya çıktığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Daşdemir, "En önemli husus araştırmada bir doğru soruyu yansız bir şekilde sormanız ve örneklemi doğru tespit etmenizdir." dedi.

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