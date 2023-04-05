Seçimlere sayılı günler kala 7'li koalisyonun yaptırdığı seçim anketlerinin güvenilirliği tartışma konusu oldu. A Haber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, bir anketin güvenilir olmasının hangi şartlara bağlı olduğunu ve yapılan son anket sonuçlarını paylaştı. Özellikle geçtiğimiz aylarda İyi Parti'nin oy oranını yüzde 19 olarak gösteren anketlerin neden ortaya çıktığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Daşdemir, "En önemli husus araştırmada bir doğru soruyu yansız bir şekilde sormanız ve örneklemi doğru tespit etmenizdir." dedi.