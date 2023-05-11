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B Sınıfı Ehliyet sahiplerine müjde: ''125 cc'nin altındaki motorlar...''

B Sınıfı Ehliyet sahiplerine müjde: ''125 cc'nin altındaki motorlar...''
11.05.2023 11:35 - Son Güncelleme: 11.05.2023 11:42

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B sınıfı ehliyet ehliyeti olanlara müjde geldi. B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2023? sorunsalında son dakika gelişmesi yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini açıkladı. Soylu, "Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gittiklerini açıkladı. Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Türkiye'de motor sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek "Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;
"125 cc altı motorlar var. Türkiye'de 2 tekerlekli kullanımı arttı. 125 cc altı motorlar, şehir içi günlük kullanılan motor sayısı arttı. Biz de Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli noktaya geldi, arkadaşlar düğmeye bastı. Sadece 1-2 tane ders alabilecekler. Ek bir dersle bunu sağlayabilecekler, ayrı bir motor ehliyeti almaya gerekmeyecek."

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