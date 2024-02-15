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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 23:20 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 23:20

▶️ Esra Erol'da harem kuran sahte "Mehdi" skandalı! Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu: Söz konusu...

ATV'de her gün ekranlara gelen ve ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da, bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde'yi aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Esrarengiz olaylar birbirini izledi. Fatma'nın kızını "Mehdi" olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk'un kandırdığı ortaya çıktı. Canlı yayına ihbar yağdı. Stüdyoya "Sahte Hoca Mustafa" mağdurları akın etti. Esra Erol, sözde hoca ile ilgili tüm sırları tek tek ortaya çıkardı! Bugün canlı yayında ise değnekli işkencenin tarifinin verildiği video ortaya çıkarken skandal olayla ilgili son açıklama Nihat Hatipoğlu'ndan geldi. İşte bugün Esra Erol'da yaşananlar...

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