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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024, 22:36 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024, 22:43

▶️ Esra Erol'da "Sahte hoca" skandalı! O görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü: Kırbaçlı işkence...

ATV'de her gün ekranlara gelen ve ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da, bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde'yi aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Esrarengiz olaylar birbirini izledi. Fatma'nın kızını "mehdi" olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk'un kandırdığı ortaya çıktı. Canlı yayına ihbar yağdı. Stüdyoya "Sahte Hoca Mustafa" mağdurları akın etti. Esra Erol, sözde hoca ile ilgili tüm sırları tek tek ortaya çıkardı! Sözde hocanın Çanakkale Bayramiç'te bir termal otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddiası ortalığı karıştırdı. Sözde hoca hakkında gelen "bıçaklama, kasten yaralama, sahtecilik…" gibi pek çok korkutan ihbar herkesi şoke etti. İşte bugüne damga vuran o anlar...

Türkiye bu olayı konuşuyor | Esra Erolda Sahte hoca skandalı! O görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü: Kırbaçlı işkence...
Türkiye bu olayı konuşuyor | Esra Erol'da "Sahte hoca" skandalı! O görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü: Kırbaçlı işkence...

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