UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk karşılaşmasında Konyaspor ile Belarus temsilcisi BATE Borisov karşı karşıya geldi.

MAÇ KONYA'DA OYNANDI

Belarus'ta oynanması gereken maç, Rusya-Ukrayna savaşından Belarus'un da etkilenmesi sebebiyle Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynandı.

Temsilcimiz, mücadeleden Bytyqi, Michalak ve Robert Muric'in golleriyle 3-0 galip ayrıldı ve tur için avantajı kaptı.

UĞURCAN YAZGILI KIRMIZI GÖRDÜ

Yeşil beyazlılarda Uğurcan Yazgılı, 40. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

PALUT İLK MAÇINDA GALİP

Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, bu mücadele ile çıktığı ilk Avrupa maçında galibiyete ulaşmış oldu.

ROBERT MURIC DE İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Konyaspor'un yeni transferi Robert Muric de ilk resmi maçında golle tanışmış oldu.

RÖVANŞ 28 TEMMUZ'DA

Konyaspor, BATE Borisov ile rövanş karşılaşmasını 28 Temmuz tarihinde oynayacak. Mücadele tekrar Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak. Bu kez taraftarlar da tribünde yerini alabilecek.