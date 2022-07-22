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BATE BORİSOV 0 - 3 KONYASPOR 📺 GENİŞ MAÇ ÖZETİ İZLE ⚽ UEFA Konferans Ligi Maçı 🏆 (Konya maçı izle)

BATE BORİSOV 0 - 3 KONYASPOR 📺 GENİŞ MAÇ ÖZETİ İZLE ⚽ UEFA Konferans Ligi Maçı 🏆 (Konya maçı izle)
22.07.2022 13:22 - Son Güncelleme: 22.07.2022 13:40

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BATE BORİSOV 0-3 KONYASPOR maçı geniş özeti izle... Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu karşılaşmasında BATE Borisov ile karşılaştı. İç Anadolu temsilcisi 1 - 0 önde götürdüğü maçın 40. dakikasında 10 kişi kalırken maçın geri kalanını ise 3-0 galip bitirdi. Teknik direktör İlhan Palut, Avrupa'daki ilk maçında galibiyete uzanmış oldu. İşte Bate Borisov Konya mücadelesinin geniş özet videosu...

Televizyon Videoları

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk karşılaşmasında Konyaspor ile Belarus temsilcisi BATE Borisov karşı karşıya geldi.

MAÇ KONYA'DA OYNANDI

Belarus'ta oynanması gereken maç, Rusya-Ukrayna savaşından Belarus'un da etkilenmesi sebebiyle Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynandı.

Temsilcimiz, mücadeleden Bytyqi, Michalak ve Robert Muric'in golleriyle 3-0 galip ayrıldı ve tur için avantajı kaptı.

UĞURCAN YAZGILI KIRMIZI GÖRDÜ
Yeşil beyazlılarda Uğurcan Yazgılı, 40. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

PALUT İLK MAÇINDA GALİP
Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, bu mücadele ile çıktığı ilk Avrupa maçında galibiyete ulaşmış oldu.

ROBERT MURIC DE İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Konyaspor'un yeni transferi Robert Muric de ilk resmi maçında golle tanışmış oldu.

RÖVANŞ 28 TEMMUZ'DA

Konyaspor, BATE Borisov ile rövanş karşılaşmasını 28 Temmuz tarihinde oynayacak. Mücadele tekrar Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak. Bu kez taraftarlar da tribünde yerini alabilecek.

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