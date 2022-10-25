Whatsapp tek tık, mesaj gitmiyor sorunu sosyal medyanın gündeminde! Peki WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 25 Ekim son dakika Whatsapp neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp kullanıcıları an itibatiyle uygulamada sorun yaşadığını bildiriyor.

HATA BİLDİRİMİ ARTIYOR

Whatsapp uygulamasında mesajların gitmemesinin ardından hata bildirimlerimleri de hızla artış gösteriyor. Şuana kadar tespit edilen sorunun mesajların 'tek tık' şeklinde kalması yönünde.

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR!

Whatsapp uygulamasının çökmesiyle birlikte vatandaşlar Twitter'da eğlenceli paylaşımlarda bulunmaya başladı.

Whatsapp Hangi Ülkenin Markası?

Whatsapp Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan bir markadır.

Whatsapp Nerede Üretiliyor?

Whatsapp yazılımları ABD'de üretilmekte ve özellikleri burada sunulmaktadır.

Whatsapp Ne Zaman Kuruldu?

Whatsapp 2009 yılının Ocak ayında kurulmuştur.

Whatsapp'ın Sahibi Kim?

Whatsapp'ın sahibi aynı zamanda Facebook'unda sahibi olan Mark Zuckerberg'dir.

Whatsapp'ın Kuruluşu ve Tarihçesi

2009 yılında Jan Koum tarafından kurulan bir şirket olmuştur. Whatsapp ilk kez Kaliforniya'da kurulmuştur. Kulağa direkt olarak "naber" anlamına gelen "Whats Up?" kelimesinden türeyerek kurulmuştur. 2012 yılında whatsapp hem android hem de ios için resmen sunulmuş oldu. İlk olarak 2014 yılında okundu özelliğini yani mavi tiki kullanıcılarına sunmuştur. Kullanıcılardan gelen eleştirilere yönelik ise bu özelliğin kullanıcıya göre belirlenebileceği açıklanmıştır.

Whatsapp aynı zamanda internet üzerinden de kullanılması için "Whatsapp Web" adındaki hizmetini sunmuştur. Daha sonra ise Facebook tarafından satın alındı ve geliştirildi.