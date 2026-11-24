Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 14:00

AKSARAY-NEVŞEHİR YOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Aksaray-Nevşehir karayolunun Alayhan mevkiinde Ankara'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü yola devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 19 kişi yaralandı.

Otobüsün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiği belirtildi.

112 VE AFAD EKİPLERİ BÖLGEDE

Kazanın ardından 112 ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara yönelik müdahale ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İlk belirlemelere göre 19 kişinin yaralandığı kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor.