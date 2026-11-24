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Altı Üstü İstanbul 23. bölüm fragmanı yayımlandı! "Hasan, iyi misin?"
Altı Üstü İstanbul 23. bölüm fragmanı yayımlandı! "Hasan, iyi misin?"
Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 11:35
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ATV'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"un 23. bölüm fragmanı yayımlandı; tanıtımda "Hasan, iyi misin?" repliği dikkat çekti.
SONRAKİ HABER
Hamal 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Yakında atv’de
Emirhan Ceylan
Takvim.com.tr
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